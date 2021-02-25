Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 73 kuruş, en düşük 254 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 73 kuruş, en düşük 254 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,11 artarak 174 milyon 232 bin 107 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 325 lira 73 kuruş, en düşük saat 13.00'te 254 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 310 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 61 kuruş, en düşük 219 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş