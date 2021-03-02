Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

02.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:15
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1285 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1285 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 829 bin 568 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 611 bin 710 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1285 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 758 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1324 lira 7 kuruş, satış fiyatı 1246 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 181 milyon 949 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 183 milyon 122 bin 513 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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