Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

15.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:28
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 160 bin 912 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 780 bin 8 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1346 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 1267 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1306 lira 81 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 189 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 53 bin 183 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 224 milyon 295 bin 428 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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