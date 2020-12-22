Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 225 bin 892 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 548 bin 189 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1306 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 229 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1346 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 1267 lira 77 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 227 milyon 999 bin 314 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 228 milyon 907 bin 817 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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