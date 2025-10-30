Zonguldakspor, Türkiye Kupası'na Bodrum FK karşısında veda etti
TFF 3. Lig ekibi Zonguldakspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda konuk ettiği Trendyol 1. Lig takımı Bodrum FK'ya 5-0'lık skorla yenilerek kupaya veda etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Berkay Erdemir, Samet Özkul, Mehmet Dura
Zonguldakspor: Enes Kalyonca, Ali Barak, Enes Tayfun, Yiğit Kotan (Berkay Ekici dk. 77), Kemal Çetinkaya (Umut Ayar dk. 61), Yusuf Emre Alyaprak (Rıdvan Özdemir dk. 46), Efe Binici, Ademi Ali Barkın, Özcan Yaşar, Miraç Furkan Türközü (Leyis Alzin dk. 83), Sabahattin Emir Boz
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz, Murat Sipahioğlu, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman (Demirhan Kolat dk. 81), Omar Imeri, Adem Metin Türk (Emirhan Arkutcu dk. 57), Ege Bilsel, Enes Öğrüce (Yusuf Sertkaya dk. 57), Zdravko Dimitrov (Arda Çetin dk. 81), Jonathan Okita (Ali Habeşoğlu dk. 71)
Goller: Mert Yılmaz (dk. 65, dk. 74), Zdravko Dimitrov (dk. 72 (pen.)), Yusuf Sertkaya (dk. 75), İsmail Tarım (dk. 86) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Miraç Furkan Türközü, Rıdvan Özdemir, Efe Binici (Zonguldakspor), Mustafa Erdilman, Adem Metin Türk (Bodrum FK) - ZONGULDAK