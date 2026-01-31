Haberler

TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 3 Karabük İdmanyurduspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Zonguldakspor, sahasındaki maçta Karabük İdmanyurduspor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftada Zonguldakspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurduspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Mehmet Terece, Şükrü Çavcı, Kenan Gende

Zonguldakspor: Enes Kalyoncu, Özkan Zileli, Ali Barak, Rıdvan Özdemir (Sabahattin Emir Boz dk. 90), Serhat Baştan, Leyis Alzin (Melih Mert Kaya dk. 90), Adem Ali Barkın (Yusuf Kulakoğlu dk. 90), Özcan Yaşar (Yiğit Kotan dk. 66), Umut Ayar, Miraç Furkan Türközü (Berkay Ekici dk. 66), Fadıl Kocaoğlu

Karabük İdmanyurduspor: Haktan Şentürk, Osman Boz (Emirhan Balarısı dk. 62), Rüzgar Eser Bostan (Mevlüt Han Ekelik dk. 88), Caner Can Kaya (Berkcan Cengiz dk. 46), Mustafa Can Birol, Göksu Mutlu, Seyit Ali Kahya, Muhammed Emin Temel (Samet Balkaya dk. 46), Yakup Ramazan Zorlu, Muhammed Kocatürk, Ömer Çetiner

Goller: Miraç Furkan Türközü (dk. 3), Rüzgar Esen Bostan (dk. 16 k.k.), Melih Mert Kaya (dk. 90) (Zonguldakspor)

Sarı kartlar: Fadıl Kocaoğlu (Zonguldakspor), Samet Balkaya (Karabük İdmanyurduspor) - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
