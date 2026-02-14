Haberler

Zonguldakspor Çayeli'ne hazır

Güncelleme:
TFF 3. Lig'de mücadele veren Zonguldakspor, 5 gün süren Çayelispor hazırlıklarını tamamladı ve son taktik idmanını gerçekleştirdi. Takım, 15 Şubat Pazar günü oynanacak maça odaklandı.

15 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Çayelispor'u Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda ağırlayacakları TFF 3.Lig 3.Grup 21.Hafta müsabakası öncesinde bu sabah saatlerinde Can Güven önderliğinde Kozlu ilçe Stadı'nda sahaya çıkan Zonguldakspor, son taktik idmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından tesise çekilen futbolcular, maç saatini beklemeye başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
