Zonguldaklı Boksör Fırat Bozkurt Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor

Zonguldaklı genç milli boksör Fırat Bozkurt, Karadağ'ın Budva kentinde 1-11 Ekim'de düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Boksa 5 yaşında başlayan ve kısa sürede bu sporu yaşam biçimine dönüştüren 16 yaşındaki Fırat Bozkurt, 17 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda elde ettiği birinciliğin ardından gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti.

Yaklaşık 1 yıldır haftanın 6 günü sabah ve akşam olmak üzere yoğun antrenman programı uygulayan milli sporcu, şampiyona hazırlıkları kapsamında kamplarda ve özel turnuvalarda kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Fırat Bozkurt, AA muhabirine, 17 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası öncesinde 40 günlük güç antrenmanı gerçekleştirdiklerini, şampiyonaya hazırlanırken büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Her şampiyona öncesinde çok çalıştıklarını belirten genç boksör, "Uykumdan uyandım, akşamları yemek yemeden yattım. Her gün bir şeyleri kendimden feda ettim. Türkiye Şampiyonası'na gittiğimde ise çok zorlu rakiplerim vardı. Çok iyi maçlar çıkardım. Çok güzel performans yaptım ve Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu.

"Kamp sürecinde de çok çalıştım, çok şeyler feda ettim"

Milli boksör, 7-18 Ağustos'ta gerçekleştirdiği kamp sürecinde de 17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na odaklandığını belirterek, "Kamp sürecinde de çok çalıştım, çok şeyler feda ettim. Başımı yastığa her koyduğumda İshak hocam ve Avrupa Şampiyonası'ndaki zirve köşesi geliyordu. En büyük hedefim de İstiklal Marşı'mızı en zirvede okutmak ve milli formamızı giymek." şeklinde konuştu.

Daha büyük hedefleri bulunduğunu dile getiren Fırat Bozkurt, dünya şampiyonluğunu kazanıp ardından 2032 Olimpiyat Oyunları'nda da başarı elde etmeyi istediğini söyledi.

Antrenman temposunun oldukça yoğun olduğuna değinen Fırat, "Avrupa Şampiyonası için çok şeyler feda ediyoruz, çok çalışıyoruz. Sabahları uykumuzdan uyanıyoruz, akşamları antrenmanlara geliyoruz. Böyle şeyler kolaylıkla olmuyor. Çok çalışmak gerek. Hocamın da desteğiyle inşallah Avrupa şampiyonu olduğumda, zirveye çıkacağıma, onu gururlandıracağıma eminim." dedi.

Zaman geçirmek amacıyla başladığı sporun zamanla hayatının merkezine yerleştiğini anlatan genç boksör, sözlerini şöyle tamamladı:

"İshak hocamla yollarımız kesiştiğinde bu benim için bir tutkuya döndü. Artık bu benim yaşam tarzım. Arkadaşlarımla kafeye gidip oturmaktansa ben saat 17.00'de antrenmana geliyorum. Antrenmandan çıkıp evime gidip istirahat ediyorum. Yarınki antrenmanı sabırsızlıkla bekliyorum. Başarı kolay elde edilen bir şey değil. Çok çalışmak lazım. Bazı şeylerden fedakarlıklar yapmak lazım. Tabii başarı için de disiplin lazım. Disiplinli bir sporcu her şeyi başarabilir. Ben de başaracağıma inanıyorum."

Antrenör Tiryaki: "Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum"

Fırat Bozkurt'un antrenörü İshak Tiryaki de öğrencisinin 17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Şampiyona öncesinde hazırlık kamplarına katılacaklarını belirten Tiryaki, "Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda tecrübesizliğinden kaybetmişti ama bu sefer çok doğru, iyi ve zinde bir Fırat görüyorum. Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum." dedi.

Fırat Bozkurt'un kendini geliştirmek için özel turnuvalara da katıldığın anlatan Tiryaki, "Fırat pozisyonundaki sporculara güçlü rakip bulmak kolay değil. İl il gidip, yarışıp sporcumuzun performansını olduğundan daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Tabii bunu da başardık, başarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İshak Tiryaki, Fırat'ın sporculuk kariyeri boyunca çok sayıda şampiyonluk elde edeceğine inandığını dile getirerek, "Fırat çok özel bir sporcu. Belki 30-35 yıllık antrenörlük hayatımda yakaladığım birkaç iyi sporcudan biri. Boks yönünden birçok özelliğe sahip. 2032 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin bayrağını göklere çekecek bir sporcu varsa o da Fırat Bozkurt'tur. Ben buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat'ı 5 yaşındayken lunaparkta boks yapmaya çalışırken gördükleri bir video sayesinde keşfettiklerini anlatan Tiryaki, sözlerini şöyle tamamladı:

"5 yaşından bugüne kadar, şu an 16 yaşında, hiçbir antrenmanı eksik etmedi. Disiplinli, özverili. Boksa olan tutkusu... Derler ya 'Allah bir insanı bir şey için yaratmış.' Allah Fırat'ı boks için yaratmış. İnanıyorum ki geleceğinde eğer hedeflerini doğru koyarsa çok büyük sporcu olacak ve ülkemizi, ilimizi layıkıyla temsil edecek. Çünkü Zonguldak madenci şehitlerinin şehri. Her şeyi hak ediyor. Biz Zonguldak için uğraşıyoruz. Tabii onun akabinde de ülkemiz için uğraşıyoruz. Hele hele şu günlerde Avrupa Şampiyonası'nda zirve yapması bizim için de ülkemiz için de çok iyi olacak. "

Kaynak: AA