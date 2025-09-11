Zonguldak’ta Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonunca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları'nda, 7 ilden 26 sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonada, tek erkeklerde Emirhan Toper, tek kadınlarda Zeliha Aksak, gençlerde Elfida Algit birinciliği elde etti.

Çift erkeklerde ise Hakan Güngör ile Turan Akalın birinci oldu.

Sporcular ödüllerini, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan aldı.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaymakam Kaya, AA muhabirine, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Kaya, "Bir sonraki organizasyonlarda buluşmak dileğiyle. Çok güzel, dolu dolu 4 gün geçti. Çok centilmence müsabakalara ev sahipliği yaptık." dedi.