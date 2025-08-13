Zonguldak'ta Merkez Bahçelievler Kapalı Spor Salonu İnşaatında Sona Yaklaşıldı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Bahçelievler Kapalı Spor Salonu inşaatının %80 seviyesine ulaştığını ve kısa sürede tamamlanarak gençlere sunulacağını belirtti.

Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez Bahçelievler Spor Salonu inşaatında sona yaklaşıldığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez Bahçelievler Kapalı Spor Salonu inşaatının yüzde seksen seviyesine ulaştığını açıkladı. Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kıymetli gençler Bahçelievler Mahallesinde merakla beklediğiniz Merkez Bahçelievler Kapalı Spor Salonunda sona yaklaştık. Kaba inşaatı tamamlanan salonumuzun ince işçiliği kaldı. Spor Salonumuzun içerisinde 1 adet antrenman salonu, hakem odası, revir odası, engelli ve normal tuvaletler, duş, soyunma odaları ve kafeterya yer alacak. Ayrıca FIBA onaylı ahşap parke zeminli salonumuzda, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarının antrenmanları ve resmi müsabakaları da oynanabilecek. Kısa süre içerisinde proje tamamlanarak sizler için hazır hale gelecek. Salonumuzun şehrimize ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

