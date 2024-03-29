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Zonguldak'ta cezalı futbolcu oynatan kulüp hükmen mağlup sayıldı

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Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde 2. Amatör Küme Ereğli Grubu'nda bir karşılaşmada cezalı futbolcu oynatan kulüp hükmen mağlup sayıldı.

Zonguldak İkinci Amatör Küme Ereğli Grubu'nun 2.haftasında oynanan Kdz Ereğli Spor - Cumaspor karşılaşmasında Cumaspor 2-1 galip gelmişti.

Ancak Kdz Ereğli Spor karşılaşmada kırmızı kart cezasını tamamlamadığını iddia ettiği Cumasporlu oyuncu Hüseyin Aldıoğlu için Zonguldak Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Zonguldak Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı Kdz Ereğli Spor'un itirazını kabul ederek "23.03.2024 tarihinde oynanan Kdz Ereğli Spor - Cumaspor maçına ait dosya incelendi. Dosyaya sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde Cumaspor'un oyuncusunun cezasının bitmeden müsabakada oynatıldığı tespit edildiğinden Cumaspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kurul ayrıca kırmızı kart cezası olduğu halde oynadığı tespit edilen Cumasporlu oyuncu Hüseyin Aldıoğlu'na 8 maç daha ceza vererek esame listesinde yer alan Cumasporlu Yönetici Ümit Üstün'e de 60 gün hak mahrumiyeti verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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