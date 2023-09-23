Zonguldak Kömürspor, Diyarbekir Spor ile berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Diyarbekir Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol bulamadı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Diyarbekir Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Adem Cinek, Bülent Korkmaz, İsmail Ertunç
Zonguldak Kömürspor: Egemen, Fuat (Nuri dk. 46), Hakan, Serkan, Serhat, Mümin, Serhat Doğukan Taşdemir (Oğuzhan dk. 84), Murat, Sarper (Emirhan dk. 68), Fatih, Ozan, (Sabrican dk. 57)
Diyarbekir Spor: Kurtuluş, Savaş, Yusuf Yalçın, Tolga, Hasan Hüseyin (Bünyamin Yürür dk. 61), Bünyamin Balat (Canberk dk. 81), Serhat, Yasin (Cem dk. 81), Burak, Ozan (İsmail dk. 71), Arda Okan (Berat Ali dk. 61)
Kırmızı kartlar: Tolga dk. 70, Burak dk. 76 (Diyarbekir Spor)
Sarı kartlar: Hakan, Serkan (Zonguldak Kömürspor), Burak, Yusuf, Tolga, Serhat Enes, Burak (Diyarbekir Spor) - ZONGULDAK