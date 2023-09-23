Zonguldak Kömürspor, Diyarbekir Spor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Diyarbekir Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol bulamadı.