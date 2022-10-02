Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak haberi | Diyarbakır'da Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörüne büyük ilgi

Spor Haberleri

Zonguldak haberi | Diyarbakır'da Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörüne büyük ilgi

Zonguldak spor haberi... Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor karşılaşmasında dostluk ve centilmenlik görüntüsü yürekleri ısıttı.

Diyarbekirspor- Zonguldak Kömürspor karşılaşmasında dostluk ve centilmenlik görüntüsü yürekleri ısıttı.

4 sezon formasını giyerek büyük başarılara imza attığı Diyarbakırspor'un efsaneleri arasında yer alan ve 2 sezon önce de Diyarbekirspor'u tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e çıkaran teknik adam Şenol Demir, memleketi Zonguldak Kömürspor'un Teknik Direktörü olarak geldiği Diyarbakır'da büyük ilgi gördü.

Maç için seremoniye çıkan Diyarbekirspor ve Zonguldak Kömürspor futbolcularını bir karede buluşturan Demir, aralarına girerek poz verdi. Son zamanlarda yeşil sahalarda yaşanan örnek karelerden olan bu davranış büyük alkış aldı.

Maçın ardından sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Diyarbekirsporlu futbolcuları tek tek yerden kaldırarak teselli eden Şenol Demir, takımı yalnız bırakan Diyarbakır halkına da "sahip çıkın" mesajı verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Diyarbakırspor Diyarbakır Zonguldak Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title