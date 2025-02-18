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Zirvede büyük fark var: Dev derbi öncesinde şampiyonluk oranları güncellendi

Zirvede büyük fark var: Dev derbi öncesinde şampiyonluk oranları güncellendi
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Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı 25. hafta öncesinde sarı-kırmızılıların oranı yükseldi, sarı-lacivertlilerin oranı ise düştü.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız geçerken, zirvedeki fark dikkat çekti.

HAFTANIN SONUÇLARI

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Haftanın dev mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 yenerken üçüncü sıradaki Samsunspor, Konyaspor deplasmanında tek golle kazandı. Dördüncü sıradaki Eyüpspor ise evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

ZİRVEDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Yapılan güncellemede Trabzonspor, Göztepe, Eyüpspor, Beşiktaş, Samsunspor ve Galatasaray'ın oranlı yükseldi, Başakşehir'in oranı sabit kaldı. Fenerbahçe'nin oranın da ise düşüş yaşandı.

DEV DERBİ ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı 25. hafta öncesindeki şampiyonluk oranları şu şekilde;

  • Galatasaray: 1.13
  • Fenerbahçe: 3.20
  • Samsunspor: 300
  • Beşiktaş: 700
  • Başakşehir: 1000
  • Eyüpspor: 1000
  • Göztepe: 1000
  • Trabzonspor: 3000
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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