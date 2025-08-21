Ziraat Türkiye Kupası'nda Söğütspor'un Rakibi Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Söğütspor'un Rakibi Bursaspor
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik temsilcisi Söğütspor, Bursaspor ile karşılaşacak. Kura çekimi TFF tesislerinde gerçekleştirildi. Karşılaşmalar 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik temsilcisi Söğütspor'un rakibi Bursaspor oldu.

Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bilecik'i bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de temsil olacak Söğütspor'un rakibi Bursaspor olurken, karşılaşmalar, 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Öte yandan kura çekimine Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) ise 16 takım katıldı. - BİLECİK

