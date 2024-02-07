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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor çeyrek finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan N'jie, topu ceza alanının hemen önüne kadar sürdü. N'jie'nin sert şutunun ardından top az farklı dışarı çıktı.

14. dakikada sağ kanattan aldığı topu ceza sahasının içine kadar götüren Koita'nın şutunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.

38. dakikada Yunus Mallı'nın ceza sahasına yakın sağ bölgeden kullandığı serbest vuruşa Kahraman yükseldi. Kahraman'ın kafa vuruşunun ardından top yan direkten döndü. Ardından savunma topu kornere gönderdi.

60. dakikada topu alan Moreno, sol kanattan ceza sahası içerisine girdi. Şutun ardından top kaleci Nikoloc'da kaldı.

63. dakikada Ethemi sürdüğü topu girdiği ikili mücadele sonrası çizgiden çıkararak içeri gönderdi. Ethemi'nin ortası sonrası topu kontrol eden Prip istediği gibi vuramadı, top auta çıktı.

95. dakikada Sinan'ın ceza sahasının sol çizgisinden içeri gönderdiği topu Ziya Erdal kontrol etti. Ziya'nın şutu sonrası savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

107. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Sinan'ın kafa vuruşu sonrası top kalecide kaldı.

109. dakikada sol kanattan yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde savunmadan topu kapan Ahmet Oğuz'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Akıncık, Suat Güz

Sivasspor: Nikoloc, Burak Kapacak (Yusuf Kefkir dk. 68), Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa (Alaadin Okumuş dk. 68), Camara, Emre Gökay (Emrah Başsan dk. 59), Kerem Atakan Keskin (Sinan Kaya dk. 75), Charisis, Erdem Güleç (Talha Şeker dk. 119), Koita (Ziya Erdal dk. 68), N'jie

Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Oğuzhan Aksoy, Sabri Çakır, Mustafa Özbay

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Yasir Subaşı (Guilherme dk. 90+2), Soner Dikmen, Boateng (Rak dk. 67), Prip (Ndao dk. 68), Yunus Mallı (Uğurcan Yazğılı dk. 95), Moreno (Junior dk. 83), Ethemi (Oğulcan Ülgün dk. 68)

Yedekler: Slowik, Muhammet Demir, Gökhan Töre, Damjanovic,

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Goller: Ahmet Oğuz (dk. 109) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Moreno (Konyaspor), Kerem Atakan Keskin (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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