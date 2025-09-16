Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz gol

Batman Petrolspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Ağrı 1970 Spor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

ÇOK UZAKLARDAN HARİKA GOL

Maçın ilk düdüğüyle birlikte ev sahibi Ağrıspor oyuna hızlı başladı. 11. dakikada Mesih Kayabaş'ın golüyle öne geçen sarı-siyahlılar, 20. dakikada Muhammet Furkan Kılıç'ın çok uzaklardan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İşte o gol;

Görüntü: A Spor

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Batman Petrolspor ise 22. dakikada genç futbolcusu Furkan Rüzgar'ın ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 2-1'e getirdi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi. İkinci devreye hızlı başlayan Ağrıspor, 51. dakikada Kerem Yaşa'nın dar açıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. 55. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Tayfun Çulha ise kaleci Eren'in üzerinden ağlara gönderdiği top ile maçın skorunu 4-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.