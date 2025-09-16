Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz gol

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz gol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Batman Petrolspor, deplasmanda Ağrı 1970 Spor'a 4-1 yenilerek kupaya veda etti. Maça damga vuran an ise Ağrı 1970 Spor'da Muhammet Furkan Kılıç'ın çok uzaklardan attığı gol oldu.

Batman Petrolspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Ağrı 1970 Spor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

ÇOK UZAKLARDAN HARİKA GOL

Maçın ilk düdüğüyle birlikte ev sahibi Ağrıspor oyuna hızlı başladı. 11. dakikada Mesih Kayabaş'ın golüyle öne geçen sarı-siyahlılar, 20. dakikada Muhammet Furkan Kılıç'ın çok uzaklardan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İşte o gol;

Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz golGörüntü: A Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz golGörüntü: A Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz golGörüntü: A Spor

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Batman Petrolspor ise 22. dakikada genç futbolcusu Furkan Rüzgar'ın ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 2-1'e getirdi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi. İkinci devreye hızlı başlayan Ağrıspor, 51. dakikada Kerem Yaşa'nın dar açıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. 55. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Tayfun Çulha ise kaleci Eren'in üzerinden ağlara gönderdiği top ile maçın skorunu 4-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları rekor kırdı, mutlu olmayan tek bir kesim var

Altın fiyatları rekor kırdı, mutlu olmayan tek bir kesim var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.