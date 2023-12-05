Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'u 1-0 yendi ve bir üst tura yükseldi. Maçta Balkovec'in golü farkı getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'u 1-0 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Sisto'nun ara pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Anderson'un dokunuşu kale direği dibinden auta gitti.

23. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in vuruşunda barajı aşan top sol üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

51. dakikada Emre Nefiz'in ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.

65. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan pasonda Anderson ceza alanı içi sağ çaprazından şutunda kaleci gole izin vermedi.

87. dakikada uzun pasta ceza alanı içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu Cordova tamamladı, kaleci bir kez daha gole engel oldu.

90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan penaltı üzerine çevirdiği topu müsait pozisyondaki Cordova auta attı.

Hakemler: Ali Yılmaz,Şenol Bektaş,Mehmet Pekmezci

Alanyaspor: Yavuz Aygün, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Yunus Bahadır (Oğuz Aydın dk.46), Efecan Karaca, Sisto, Fer, Eduardo (Novais dk.72), Anderson (Cordova dk.72)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Aliti, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Augusto, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kocaelispor: Harun Tekin, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu (Joa Pedro dk.75) Mehmet Yılmaz (Oğuz Ceylan dk.46), Onur Atasayar, Fofana (Mert Çölgeçen dk.61), Mesut Can Tunalı, Emre Nefiz (Bedirhan Yıldız dk.61), Yusuf Emre Gültekin, Cem Ekinci, Kouakou

Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Emir Ortakaya

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Balkovec (dk.23) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Balkovec, Furkan (Corendon Alanyaspor) Alihan, Mert Çölgeçen(Kocaelispor) - ANTALYA