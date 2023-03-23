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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu! Sivasspor doğrudan yarı finalde

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri maç programı açıklandı. Sivasspor, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Türkiye Kupası'nda doğrudan yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının takvimi belli oldu. Ankaragücü- Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray-Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu! Sivasspor doğrudan yarı finalde

SİVASSPOR DOĞRUDAN YARI FİNALDE

Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK-Sivasspor eşleşmesi oynanmayacak. Sivasspor doğrudan yarı finale yükseldi.

4 Nisan Salı

  • 20:30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba

  • 20:30 Galatasaray-Başakşehir

6 Nisan Perşembe

  • 20:30 Fenerbahçe-Kayserispor

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Saldır Ankaragücü

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