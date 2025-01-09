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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'da kaldı.

82. dakikada Bahtiyar Aras Özden'in pasında topla buluşan Beraat Doğan Yıldız'ın ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'de kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Berkay Muratoğlu, Adnan Aktaş, Beraat Doğan Yıldız, Yaman Suakar (Kaan Doğan dk. 88), Yusuf İnci (Dağhan Erdoğan dk. 76), Emirhan Yiğit (Muhammed Ayeş dk. 88), Sarp Yavrucu (Bünyamin Çetinkaya dk. 88), Sinan Alkaş (Bahtiyar Aras Özden dk. 70)

Yedekler: Ege Albayrak, Eren Umut Şehitoğlu, Serhat Akçay, Burak Turalı, Ömer Efe Ecin

Teknik Sorumlu: Taner Yapağıcı

Fenerbahçe : Ertuğrul Çetin, Mert Müldür (Muharrem Cizgili dk. 80), Çağlar Söyüncü (Sofyan Amrabat dk. 71), Yusuf Akçiçek, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 46), Filip Kostic (Levent Mercan dk. 46), Youssef En-Nesyri (Cengiz Ünder dk. 62), Cenk Tosun

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 2), Yusuf Akçiçek (dk. 27), Bartuğ Elmaz (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Sarp Yavrucu (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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