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Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Hakem Cihan Aydın

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Hakem Cihan Aydın
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Final maçı 14 Mayıs'ta Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın yönetecek.

Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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