Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

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Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep'te Oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep'te Oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılı Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Gaziantep Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı. Finalde Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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