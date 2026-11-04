Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi yapıldı, 54 takım eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi yapıldı, 54 takım eşleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura sonucu 54 takımın 5'inci eleme turuna yükselme mücadelesi vereceği eşleşmeler belli oldu; müsabakalar 1, 2 ve 3 Aralık 2026'da oynanacak.
ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu kura çekimi, bugün saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu yönetici Fuat Göktaş, TFF 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz ve kulüp yöneticileri katıldı.
Açılış konuşması yapan TFF 2'nci Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Bu yıl rekabetin ve heyecanın her geçen sezon daha arttığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 67'nci sezonunu gerçekleştiriyoruz. Kupamızın bugüne kadar uzanan tarihinde mücadele eden, organizasyonun marka değerine katkı sunan futbolcularımıza, teknik heyetlerimize, kulüp yöneticilerimize ve futbolun asıl sahibi olan taraftarlarımıza, bu organizasyona emek veren tüm futbol paydaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır. Bu sezon da gelenek değişmeyecektir. Takımlarımız ve futbolcularımız mücadeleleri ve elde edecekleri sonuçlarla futbol tarihindeki yerlerini alacaklardır. Türkiye'yi kucaklayan ve ülkemizin tüm şehir ve ilçelerindeki futbol kültürünü tek bir organizasyonda toplayan Ziraat Türkiye Kupası'nda yavaş yavaş en zor turlara geliyoruz. Dördüncü eleme turuna, üçüncü eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımımızın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7 ve Trendyol 1'inci Lig'den 11 takımımız da dahil olacak. 54 takım 5'inci eleme turuna yükselme mücadelesi verecek. Sezon sonunda ise toplamda 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupada yer alan bütün kulüplerimize futbolumuza ve kupanın marka değerine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.
Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler ise şu şekilde:
Orduspor 1967 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey Futbol - Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor - Arca Çorum FK
Keçtaş Ankara Keçiörengücü – Mardin 1969 Spor
Antalyaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Eminevim Ümraniyespor
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor
Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Erzurumspor FK
Bodrum FK – Eskişehirspor
İsbaş Isparta 32 Spor - Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
Manisa FK – Sebat Spor
Kct 1461 Trabzon FK - Sms Grup Sarıyer
Silivrispor – Bursaspor
Kocaelispor – Serik Spor
Adana 01 FK - Turka Esenler Erokspor
Balıkesirspor – İstanbulspor
Ekenler Beton Sivasspor – Muğlaspor
Bandırmaspor – Ankaraspor
Göztepe – Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK
Batman Petrol Spor – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Erzincan Futbol Yatırımları - Orfa Yapı Pendikspor
Gaziantep FK – Aliağa Futbol
Eyüspor – Muş Spor
Amed Sportif Faaliyetler – Karşıyaka
Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü – Kasımpaşa
Karabük İdman Yurdu - Tümosan Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.