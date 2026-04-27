Ziraat Bankkart son 6 yılda 5'inci kez şampiyon

Başkent ekibi, Efeler Ligi'nde üst üste 2'nci, son 6 yılda 5'inci şampiyonluğuna ulaştı - Şampiyonluk kupasını, arka arkaya 6'ncı defa Ankara kulübü kaldırdı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 5'inci şampiyonluğunu elde etti.

Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı.

Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5'inci kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 4'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

Efeler Ligi kupası 6 yıldır Ankara'da

Lig şampiyonu, peş peşe 6'ncı defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) takip ediyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti 37 yıla çıktı

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

Şampiyonlar

Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 56 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:

TakımŞampiyonluk
Eczacıbaşı12
Halkbank10
Fenerbahçe5
Ziraat Bankası5
Galatasaray4
Arkas Spor4
Arçelik3
Erdemirspor3
Netaş3
İETT3
İstanbul BŞB1
Muhafızgücü1
Büyükdere Boronkay1

SezonŞampiyon
1970-1971Galatasaray
1971-1972İETT
1972-1973İETT
1973-1974İETT
1974-1975Muhafızgücü
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Büyükdere Boronkay
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Eczacıbaşı
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Eczacıbaşı
1983-1984Eczacıbaşı
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Galatasaray
1987-1988Galatasaray
1988-1989Galatasaray
1989-1990Eczacıbaşı
1990-1991Eczacıbaşı
1991-1992Halkbank
1992-1993Halkbank
1993-1994Halkbank
1994-1995Halkbank
1995-1996Halkbank
1996-1997NETAŞ
1997-1998NETAŞ
1998-1999NETAŞ
1999-2000Arçelik
2000-2001Arçelik
2001-2002Erdemir
2002-2003Arçelik
2003-2004Erdemir
2004-2005Erdemir
2005-2006Arkas Spor
2006-2007Arkas Spor
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Arkas Spor
2013-2014Halkbank
2014-2015Arkas Spor
2015-2016Halkbank
2016-2017Halkbank
2017-2018Halkbank
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Lig tamamlanamadı
2020-2021Ziraat Bankası
2021-2022Ziraat Bankası
2022-2023Ziraat Bankası
2023-2024Halkbank
2024-2025Ziraat Bankası
2025-2026Ziraat Bankası

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
