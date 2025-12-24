Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçti. Maçta setler 23-25, 16-25, 25-21, 14-25 şeklinde sıralandı.

Salon: Ünye

Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Uğur Ateş

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Yusuf Bakır, Cardoso, Butko, Metin Toy, Baturalp Burak Güngör, Rojas (Ahmetcan Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Esmaeilnezhad, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakcı, Selman Ateş)

Ziraat Bankkart: Jokela, Vahit Emre Savaş, Fornal, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin (Kooy, Murat Yenipazar)

Setler: 23-25, 16-25, 25-21, 14-25

Süre: 111 dakika (38, 21, 28, 24)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Spor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Şimdi zor günler geçiriyor
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi