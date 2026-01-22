Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final kural çekimi yapıldı. Eşleşmeler Erokspor - Fenerbahçe Beko, Tofaş - Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji - A. Efes, Türk Telekom - Trabzonspor olarak belirlendi. Dörtlü final ise 20-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final kural çekimi, Ataşehir Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBF yönetim kurulu üyeleri ve takımların temsilcileri katıldı.
Çeyrek final karşılaşmaları, 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak. 20-22 Şubat tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda dörtlü final maçları yapılacak.
Türkiye Kupası kura çekiminde eşleşmeler şöyle:
Erokspor - Fenerbahçe Beko
Tofaş - Beşiktaş
Bahçeşehir Koleji - A. Efes
Türk Telekom - Trabzonspor
Türkiye Kupası dörtlü final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Erokspor / Fenerbahçe - Türk Telekom / Trabzonspor
Tofaş / Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji - A. Efes - İSTANBUL