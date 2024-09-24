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Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, 29 yaşında futbolu bıraktı

Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, 29 yaşında futbolu bıraktı
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Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, radikal bir karara imza atarak 29 yaşında futbolu bıraktı. Enzo, bundan sonraki hayatında ailesine ve yatırımlarına odaklanacak.

Real Madrid efsanesi olan dünyaca ünlü teknik adam Zinedine Zidane'ın futbolcu oğlu Enzo Zidane, radikal bir karar aldı.

29 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI

Son olarak 2022-2023 sezonunda İspanya 3. Lig takımlarından Fuenkabrada'da forma giyen Ezo Zidane, 29 yaşındaki futbol kariyerini noktalamaya karar verdi. Venezuelalı Karen Gonçalves ile evli olan ve üç kız çocuğu babası olan Enzo, bundan sonraki hayatını yatırımlarıyla ilgilenmeye, ailesiyle vakit geçirmeye ve kızları Sia, Giulia ve Kaia'ya adayacak. Enzo Zidane, aynı zamanda futbolcu olan kardeşleri Luca (Granada), Theo (Cordoba) ve Elyaz'ın (Betis) kariyerlerini de yakından takip edecek.

Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, 29 yaşında futbolu bıraktı

REAL MADRID'DE TEK MAÇ TEK GOL

Babasının Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde A takımda sadece 1 maçta şans bulan Enzo Zidane, 30 Kasım 2016'da Santiago Bernabéu'da oynanan Kral Kupası maçında Cultural Leonesa'ya karşı ikinci yarıda oyuna girdi. Enzo, 6-1 kazanılan maçta takımının 1 golünü atmayı başardı.

Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, 29 yaşında futbolu bıraktı

ENZO'NUN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kariyerine Juventus altyapısında başlayan Enzo Zidane, sırasıyla, Real Madrid U17, 18, 19, C ve Real Castilla takımlarında oynadı. Real Madrid'den sonra Alaves, Lausanne-Sport, Majadahonda, Aves, Almeria, Rodez AF ve son olarak CF Fuenlabrada formalarını giydi. On numara mevkisinde forma giyen Enzo, kariyerinde 203 maçta forma giyip 13 gol attı ve 24 asist yaptı.

Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, 29 yaşında futbolu bıraktı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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