Zihinsel Engelli Öğrenci Burak Turan, Türkiye Şampiyonalarında Başarı Elde Etti

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu 11'inci sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki zihinsel engelli Burak Turan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye binicilik ve atletizm şampiyonalarında kazandığı derecelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm özel öğrencilere örnek oldu. Öğretmenlerinin ona sonuna kadar güvendiğini söyleyen Turan başarılarına, salon futbolu olarak bilinen futsalda elde edeceği yeni dereceleri eklemek istiyor.

Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu 11'inci sınıf öğrencisi, zihinsel engelli Burak Turan, önce Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Muğla'da düzenlediği Türkiye Binicilik Şampiyonası'nda yaş kategorisinde Türkiye ikincisi, ardından da Antalya'da düzenlediği Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 200 metrede il birincisi ve Türkiye üçüncüsü oldu. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu Atletizm pistinde, 19 -21 Kasım tarihleri arasında yapılan şampiyonanın ardından İzmir'e dönen sporcuya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, madalya ve hediye verdi.

Tebriklerin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Burak Turan, "Okulumda en sevdiğim şey spor yapmak. Tüm öğretmenlerimin emeği için onlara teşekkür ediyorum. 200 metrede koşmadan önce hocam bana 'Sen yaparsın' dedi. Ben de 'Tamam hocam yaparım' dedim. Üçüncü oldum. Bütün spor dallarını seviyorum, hiçbirini ayırt etmiyorum. Atletizmde daha iyi dereceler kazanmayı hedefliyorum. Tebrik etmeleri beni çok sevindiriyor. Öğretmenlerim benim için bir tane" diye konuştu.

'ATLETİZMDE BAŞARILARIMIZI PERÇİNLEYECEĞİZ'

Beden Eğitimi öğretmeni Özlem Baştürk Aliş de Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu olarak özel sporcularla müsabakalara katıldıkları bir kulüplerinin olduğunu belirterek, yeni başarılar elde etmek için çalıştıklarını kaydetti. Özel öğrencisi Burak'ın çok istekli bir çocuk olduğunu vurgulayan Aliş, "Burak ile 3 yıldır çalışıyoruz. Yeteneği zaten meydanda olan bir çocuk. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda önce binicilikte daha sonra atletizmde yeteneğini gösterdi" dedi. Burak Turan'ın kazandığı derecelerin diğer sporculara da örnek olduğunu anlatan Aliş,

"Burak her zaman çalışkan bir sporcu ve örnek bir öğrenciydi. Derslerde de kendisini hep belli ediyordu. Onu çok seviyorum. Çünkü hep istekli, çalışan ve başarıya ulaşmak için elinden geleni yapan bir öğrenci. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde öğrencimizin bu başarısı diğerlerine de örnek oluyor. Özel çocukların bu mecrada görünür olması bizim için mutluluk verici. Çocuklarımızın sporda herhangi bir başarısının olması, her daim görünür olması bizim için gurur kaynağı. Atletizmde başarılarımızı perçinleyeceğiz. Futsalda da başarı elde etmek istiyoruz. Okulumuz adına futsal da müsabakalara katılacağız" diye konuştu.

'SPOR SAYESİNDE ÖZGÜVENİ ARTTI'

Annesi, ev kadını Sevgül Turan (40) ise Burak'ın tek çocuk olduğunu söyleyip "Burak birinci sınıftan beri farklıydı. İlaç kullanıyordu. Hiperaktifti, yerinde durmuyordu. Sporla bu okulda tanıştı. Hocalarımıza teşekkür ederiz. Burak ile ilgilendiler, bize destek oldular. Anne olarak oğlumla gurur duydum. Okuma ve öğrenme güçlüğü vardı. Spor onun gelişimine katkı sağladı. Burak spora başladığından beri daha iyi oldu, özgüveni arttı" dedi.