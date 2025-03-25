Zico'dan yıllar sonra Aziz Yıldırım itirafı: Şampiyon olmasaydım beni kovacaktı

Fenerbahçe ile 2007-2008 sezonunda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Arthur Zico, sarı-lacivertli takımdaki günlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda Fenerbahçe-Galatasaray derbisini büyük bir heyecanla anan Zico, derbinin atmosferine övgüler yağdırdı. Ayrıca, dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ile arasında geçen özel bir diyaloğu da paylaştı.

"DÜNYANIN EN ÇILGIN DERBİSİNE ŞAHİT OLDUM"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalar yapan Zico, "En çılgın taraftarlar Fenerbahçe'deydi. Dünyanın en çılgın derbisine şahit oldum, Fenerbahçe-Galatasaray. Onlar gerçekten fanatikler. Flamengo-Vasco derbisinden de daha ateşli geçiyor. Brezilya'nın en büyük rekabeti Gremio-Internacional'den de daha yoğun ve sert geçiyor" dedi.

"ŞAMPİYON OLMASAYDIM KOVACAKTI"

Beraber çalıştığı Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında da konuşan Brezilyalı efsane futbol adamı, "Türkiye zordu! Derbileri kazandığım ve Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyon olduğum için çok mutluydum. Her maçı kazanmak zorundaydım. Başkan sözleşmeme, şampiyon olamazsam beni kovacağı maddesini koymuştu. Ben de 'Sen maddeyi koyabilirsin, şampiyon olacağız' dedim. Bir yıl daha bana katlanmak zorunda kaldı" İfadelerini kullandı.