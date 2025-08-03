Zeynep Duru Çiftçi, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve 60 madalyası bulunan 17 yaşındaki özel sporcu Zeynep Duru Çiftçi, Tayland'da yapılacak Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Aile dostlarının yönlendirmesiyle 9 yıl önce yüzmeyle tanışan Zeynep Duru, zamanla kendisini geliştirerek yarışmalara katılmaya başladı.

Zeynep Duru Çiftçi, il ve bölge yarışlarında bugüne kadar 60 madalya kazanırken, bir de Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Özel Sporcular Mental Milli Takım kadrosunda yer alan Zeynep Duru, 20-30 Ağustos'ta Tayland'da yapılacak Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ülkesine altın madalyayla dönmek isteyen genç sporcu, her gün antrenörü Sinan Saygı eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

"En iyisini yapıp gelmeyi istiyoruz"

Zeynep Duru Çiftçi, AA muhabirine, yüzmede her zaman daha iyi olmaya çalıştığını söyledi.

Yüzme antrenörü olan aile dostlarının yönlendirmesiyle yüzmeye başladığını ifade eden Zeynep Duru, "9 senedir yüzüyorum. Yüzmeye başladığım seneden itibaren yarışlara katılıyorum. O zamanlar ilkokulda okullar arası yarışlara katılıyordum. Son 3 senedir de özel sporcularla Türkiye Şampiyonası'na katılıyorum. Altın madalyalarım da var, gümüşler de var." dedi.

Genç sporcu, yüzmeyi çok sevdiğini ve yarışlardan madalyayla dönmenin kendisine güven verdiğini dile getirdi.

Dünya Şampiyonası için yoğun tempoda çalıştığını belirten Zeynep Duru, "İlk kez Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Güzel hedefler var önümüzde. En iyisini yapıp dönmek istiyoruz. Her gün antrenman yapıyoruz. Olabildiğince verimli bir şekilde antrenmanlarımızı tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Zeynep Duru'ya güveniyor

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da sporcusunun aynı zamanda 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları milli takım kadrosunda yer aldığını kaydetti.

Zeynep Duru'nun Dünya Şampiyonası'ndan güzel bir sonuçla dönmesini beklediklerini aktaran Saygı, "Paralimpik Oyunları öncesi bu yarış bizim için bir basamak olacak. Gelecek için hedeflerimizi daha net belirleyeceğiz. Çalışmalarımızı ona göre yönlendireceğiz. Kendisinin güzel bir derece yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.