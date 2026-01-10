Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Vodafone Sultanlar Ligi 15. haftasında Zeren Spor, Bahçelievler Belediyespor'u setlerde 25-12, 25-8 ve 25-19'luk sonuçlarla mağlup ederek 3-0 galip geldi. Maç 63 dakika sürdü.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Umut Maden

Zeren Spor : Şeyma Ercan Küçükaslan, Janset Cemre Erkul, Malinov, Saliha Şahin, Aleksic, Mihajlovic (Özlem Güven, Kübra Akman, Lazareva, Eylül Karadaş, Beyza Arıcı, Uzelac)

Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Ceylan Arısan, Jaksic, Reid, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova (Dilara Yeşil, Sema Nur Özbilge Doluca, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Eylül Durgun, Selin Çalışkan, Eda Say)

Setler: 25-12, 25-8, 25-19

Süre: 63 dakika (19, 20, 24)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Zeren Spor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
