Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi 15. haftasında Zeren Spor, Bahçelievler Belediyespor'u setlerde 25-12, 25-8 ve 25-19'luk sonuçlarla mağlup ederek 3-0 galip geldi. Maç 63 dakika sürdü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Umut Maden
Zeren Spor : Şeyma Ercan Küçükaslan, Janset Cemre Erkul, Malinov, Saliha Şahin, Aleksic, Mihajlovic (Özlem Güven, Kübra Akman, Lazareva, Eylül Karadaş, Beyza Arıcı, Uzelac)
Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Ceylan Arısan, Jaksic, Reid, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova (Dilara Yeşil, Sema Nur Özbilge Doluca, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Eylül Durgun, Selin Çalışkan, Eda Say)
Setler: 25-12, 25-8, 25-19
Süre: 63 dakika (19, 20, 24)
