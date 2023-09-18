Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası Erzurum'da Başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 17-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Erzurum'da düzenleniyor.

Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda maçlar dün itibarıyla başladı. Erzurum Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya ülke genelinde 700 kulüp ve 2 bin 200 sporcu katılıyor. Bugün yapılan resmi açılış töreni ise renkli geçti. Sporcuların seremoni yürüyüşünün ardından açılış törenine geçildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin'in katıldığı açılış töreninde halk oyunu gösterileri de yapıldı. Daha sonra ilk günde dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda raunt kazanma sistemi uygulanacağını belirtilerek, şampiyonada birinci olanların milli takıma seçilmeyi hak edeceği, ilk 8'e girenlerin ise milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacakları aktarıldı. - ERZURUM