Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem spor kariyeriyle hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi gören ünlü voleybolcu, son olarak makyajsız haliyle dikkatleri üzerine topladı. Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Zehra Güneş'in bu pozuna sosyal medyada yorum yağdı."

"HER HALİ ÇOK GÜZEL"

Asansörde çektiği selfie'yi paylaşan ünlü voleybolcuya takipçilerinden "Her hali çok güzel", "Güzelliği şaka mı?", "Bu kadar güzel olunur mu?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Zehra'nın o pozu;