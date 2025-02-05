Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyada makyajsız haliyle büyük ilgi gördü. Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Güneş'in bu pozuna "Her hali çok güzel" yorumları yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem spor kariyeriyle hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi gören ünlü voleybolcu, son olarak makyajsız haliyle dikkatleri üzerine topladı. Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Zehra Güneş'in bu pozuna sosyal medyada yorum yağdı."

"HER HALİ ÇOK GÜZEL"

Asansörde çektiği selfie'yi paylaşan ünlü voleybolcuya takipçilerinden "Her hali çok güzel", "Güzelliği şaka mı?", "Bu kadar güzel olunur mu?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Zehra'nın o pozu;

Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
img

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
img

Kar yağışını izlemek isteyen eski belediye başkanı hayatını kaybetti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bu siteyi sadece yorum yazabildiğim icin takıp ediyorum a sacma sapan bir site oldugunuda biliyorum oda secmenişn ne versem yer mantıgını bildiği icin böyle haberler yapoıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.