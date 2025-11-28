Zecorner Kayserispor Rize'ye Özel Uçakla İndi

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılacak olan Zecorner Kayserispor özel uçakla Rize'ye geldi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Çaykur Rizespor'un konuğu olacak Zecorner Kayserispor, karşılaşma öncesi kulüp tesislerinde son hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'den havalanan özel uçakla Rize- Artvin Havaalanı'na iniş yaparak Rize'ye ulaştı. Sarı kırmızılı takım ardından da konaklayacağı otele hareket etti. İç Anadolu ekibinde Rizespor karşısında Majid Hosseini, Burak Kapacak, Opoku, Jung ve bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Abdulsamet Burak forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor ile Zecorner Kayserispor arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.