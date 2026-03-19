Zecorner Kayserispor- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 76 Katongo), Benasser (Dk. 80 Görkem Sağlam), Benes, Mendes (Dk. 56 Makarov), Furkan Soyalp (Dk. 46 Onugkha), Cardoso, Chalov

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio, Lichnovsky, Anıl Çınar, Mladenovic (Dk. 78 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan (Dk. 77 Kone), Serginho (Dk. 77 Traore), Barış Kalaycı (Dk. 62 Babicka), Tiago Çukur (Dk. 69 Johnson)

GOL: Dk. 66 Onugkha (Zecorner Kayserispor )

KIRMIZI KART: Dk. 37 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

SARI KARTLAR: Chalov, Cardoso (Zecorner Kayserispor )

Süper Lig'in 27'nci haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü Onugkha'nın golü ile 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligdeki 4'üncü galibiyetini alan ev sahibi ekip puanını 23'e yükselterek düşme hattında 1 basamak tırmandı ve 16'ncı sıraya yükseldi. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

7'nci dakikada Furkan Soyalp'in uzaklaştırmak istediği topta araya Tiago Çukur girdi. Tiago'nun ceza sahası yayının hemen üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

30'uncu dakikada Benes'in ceza sahası yayının ortasından yaptığı plase vuruşta top kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.

33'üncü dakikada Brenet'in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Grbic meşin yuvarlağı yumrukladı. Kaleciden seken topta ceza sahası içindeki Cardoso'nun şutu savunmadan döndü. Dönen topa hareketlenen Benasser'in ceza sahası yayı üzerinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

37'nci dakikada topsuz alanda Mendes ile Kranevitter arasındaki tartışma sonrası kırmızı-siyahlı oyuncunun Mendes'e kafa atması sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler, direk kırmızı kartını göstererek Kranevitter'i oyun dışına gönderdi.

42'nci dakikada ceza sahası yayının hemen dışından Benes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin solundan oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada Cardoso meşin yuvarlak ile Fatih Karagümrük ceza sahasına kat etti. Portekizli kanat oyuncusunun ceza sahası çizgisinin çaprazından yaptığı ortada kafa topuna yükselen Benes'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

57'nci dakikada Semih Güler sağ kanatta Brenet'i gördü. Sağ çaprazdan topu taşıyan Brenet'in havalandırdığı topta Onugkha'nın kafa vuruşunu kaleci Grbic tokatlayarak kalesini gole kapadı.

59'uncu dakikada sol kanattan Benes'in yaptığı ortada ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Onukgha'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın hakemi kafa vuruşu öncesi Onugkha'nın rakibini iterek faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

66'ncı dakikada sağ kanatta topu kontrol eden Semih Güler ters kanattaki Cardoso'yu topla buluşturdu. Cardoso'nun ceza sahası içi sol çaprazdan havalandırdığı topta Onukgha, yere düşerken sağ ayağı ile yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

74'üncü dakikada Chalov'un ara pasında topa hareketlenen Onugkha'nın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

82'nci dakikada Benes'in hareketlendirdiği Cardoso'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta kaleci ayakları ile topu kurtardı.

Karşılaşma, Zecorner Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı