Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın saat 17.00'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman; pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti.

İdman, Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

