Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile İtalya Serie A takımlarından Atalanta'ya kiraladı. Kiralama bedeli olarak kasasına 6.4 milyon euro koyacak olan sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi halinde ise 15.5 milyon euro daha kazanacak. Anlaşmada 2 milyon euroluk şarta bağlı bir bonus da bulunuyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu Serie A ekibi Atalanta'ya 6.4 milyon euro karşılığında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 15.5 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Zaniolo İtalya'ya döndü! İşte Galatasaray'a kazandırdığı para

ATALANTA DA RESMEN DUYURDU

Öte yandan İtalya kulübü Atalanta da, Nicolo Zaniolo'nun transferini duyurdu.Yapılan açıklamada, "İtalya'ya tekrar hoş geldin Nicolo" ifadeleri yer aldı.

Zaniolo İtalya'ya döndü! İşte Galatasaray'a kazandırdığı para

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, burada 13'ü ilk 11 olmak üzere 39 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan yıldız sarı-kırmızılı takımda ise 12 maçta giyerken, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Nicolo Zaniolo İtalya Serie A Aston Villa FC Atalanta BC Galatasaray İtalya Futbol Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title