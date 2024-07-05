Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu Serie A ekibi Atalanta'ya 6.4 milyon euro karşılığında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 15.5 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ATALANTA DA RESMEN DUYURDU

Öte yandan İtalya kulübü Atalanta da, Nicolo Zaniolo'nun transferini duyurdu.Yapılan açıklamada, "İtalya'ya tekrar hoş geldin Nicolo" ifadeleri yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, burada 13'ü ilk 11 olmak üzere 39 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan yıldız sarı-kırmızılı takımda ise 12 maçta giyerken, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.