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Kütahyaspor, Zafer Kupası'nda Uşakspor'u 2-1 Yenerek Şampiyon Oldu

Kütahyaspor, Zafer Kupası'nda Uşakspor'u 2-1 Yenerek Şampiyon Oldu
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Kütahyaspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zafer Kupası karşılaşmasında Uşakspor’u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kütahyaspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zafer Kupası karşılaşmasında Uşakspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolüyle birlikte tribünden takip etti. Mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Kütahyaspor, Uşakspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle Zafer Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından sahada düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupası, Vali Musa Işın tarafından Kütahyasporlu futbolculara takdim edildi.

Vali Işın, şampiyonluk sevincini yaşayan futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ederken, kulüp yönetimine de başarılarının devamını diledi.

Kütahyaspor'un kazandığı Zafer Kupası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kütahya'da gerçekleştirilen organizasyonlara sportif bir anlam da kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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