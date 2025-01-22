Yüzünü paramparça etmişti! Osimhen'in korkulu rüyası Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, geçmişte Victor Osimhen ile yaşadığı çarpışma sonucu Osimhen'in yüz yaralanması geçirmesine ve maçlara maske ile çıkmaya başlamasına sebep oldu.

OSIMHEN DETAYI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'in kendisiyle özdeşleşen maskeyi takmasına sebep olan isim. 2021 yılında Osimhen'in formasını giydiği Napoli ile Skriniar'ın top koşturduğu Inter karşılaşmasında 2 futbolcu kafa kafaya çarpış ve Nijeryalı forvet ciddi bir yüz yaralanması geçirmişti. Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirilen 25 yaşındaki futbolcu, bu olayın ardından maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başladı.

"KİMLİĞİM OLDU"

Taktığı maske hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Ayrıca geçen sezon yüzümden kötü bir sakatlık geçirdim, ameliyat gerektiren bir başka kötü andı. Benim için zordu ama kendimi sevdiklerimle çevreledim ve daha hızlı iyileşmeme yardımcı oldu. Bugün beni koruyacak bir maskem olduğu için mutluyum. Maske ve sarı saç, kimliğimin bir parçası haline geldi." açıklamalarında bulundu.