Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle Yozgat'ta 150 Öğrenci Yüzme Öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 150 öğrenci yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 150 öğrenci yüzme öğreniyor.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde il genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan yüzme havuzları öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu çerçevede Yozgat'ın Çekerek ilçesine yapılan yüzme havuzunda 150 öğrenci, halk eğitim merkezince açılan kurslarda yüzme öğreniyor. Gençlerin sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamak, kentteki sporun geniş kitlelere yayılması ve sporu sevdirerek gençlerin sporla tanışmalarının hedeflendiği çerçevesinde havuzda yüzen öğrenciler de eğlenceli anlar yaşıyor.

Çekerek ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 150 öğrenciye kurs verdiklerini söyleyen Yüzme Antrenörü Osman Yörük, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı havuzumuzda halk eğitim merkezi bünyesinde yüzme kursu veriyoruz. Kursumuzda 150 öğrenci bulunmakta. Bu öğrencilerimize gruplar halinde temel yüzme eğitimleri veriyoruz, günlük 8 saat ders veriyoruz. Burada kursumuza katılan öğrencilerimize halk eğitim merkezince 44 saatlik eğitimin sonunda başarı belgesi veriliyor." dedi.

Kursiyerlerden Arif Uslu ise, "Bu havuz sayesinde yüzme öğreniyoruz, Herkesi buraya bekliyoruz, gerçekten çok güzel bir kurs, yüzmeyi bu havuzda çok güzel bir şekilde öğrendik." şeklinde konuştu.

Furkan Öcal isimli kursiyer de, "Portatif yüzme havuzunda verilen kurslarla yüzme öğreniyoruz. Bizim için burası çok iyi oldu. Bu havuzda yüzmeyi öğreniyoruz." ifadelerine yer verdi. - YOZGAT