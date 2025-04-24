Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonu Olarak Ordu'da Coşkuyla Karşılandı

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da törenle karşılandı.

Başkent Kişinev'de 13-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 73 kiloda koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya ve toplamda da 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden Yusuf Fehmi Genç için Altın Ordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde karşılama töreni düzenlendi.

Milli halterci, kendisini karşılayan vatandaşlarla mehteran eşliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, makamında kabul ettiği Yusuf Fehmi Genç'i ödüllendirdi.

Yusuf Fehmi Genç, Vali Muammer Erol ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i de ziyaret etti.

Vali Erol, Ordu'dan çok yetenekli sporcuların yetiştiğini belirterek, "Ordu'nun geçmiş spor tarihine baktığımızda Avrupa ve dünya şampiyonalarında, Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmış, derece elde etmiş sporcularımız var. Bu sporcularımıza, Avrupa şampiyonluğuyla Yusuf Fehmi Genç kardeşimiz de eklenmiş oldu. Hepimizin göğsünü kabartan, ülkemizi gururlandıran bu başarısından dolayı sporcumuzu kutluyorum." dedi.

Yüksel ise Yusuf Fehmi'nin azminin Ordu'daki gençlere ilham verdiğini vurgulayarak, "Milli sporcumuz daha önce de ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada önemli dereceler elde etti, Türkiye'yi gururla temsil etti. Ancak bu son şampiyonada kırdığı Avrupa rekoru ve kazandığı altın madalya, onun kariyerinde yeni bir zirve oldu." diye konuştu.

Milli halterci Yusuf Fehmi de başarılarının devamının gelmesi için çok çalışacağı sözünü vererek, bu süreçte kendisini destekleyenlere teşekkür etti.