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Yusuf Dikeç'in 30 dakika röportaj için 1 milyon lira istediği iddia edildi

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Fransa'da gündeme oturdu. Atış stili ve rahat tarzı ile dikkat çeken Dikeç, Fransa'nın L'Equipe gazetesinden gelen röportaj teklifine 30 dakika için 1 milyon lira talep etti. Dikeç'in askeri hayatı ve kişisel konular hakkında konuşmak istemediği de belirtildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç ile ilgili ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.

1 MİLYON LİRA İSTEDİ

Ekipmansız atışla dünya gündemine gelen Yusuf Dikeç'in röportaj için Fransız L'Equipe gazetesinden 1 milyon lira istediği iddia edildi. Ancak L'Equipe'nin aktardığına göre Yusuf Dikeç avukatı aracılığı ile yolladığı cevabında röportajın maksimum 30 dakika olabileceğini ve 1 milyon lira istedi.

SPOR DIŞI KONULARDA KONUŞMAK İSTEMİYOR

Yusuf Dikeç'in askeri hayatı ve kişisel konular hakkında da sorulara cevap vermek istemediği aktarıldı. Bu istekleri aşırı bulan L'Equipe, Yusuf Dikeç için "sözü çok pahalı" ve "gümüş madalyayı kazandığı sadelikten çok uzak" sözlerini sarf etti.

Yusuf Dikeç'in 30 dakika röportaj için 1 milyon lira istediği iddia edildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıUğur:

Bundan doğalı ne var ortalık neden karışmış 30 dk nın ücreti değil adam ömrünü harcamış bu tecrübe için. Özel hayatını ve iş hayatının paylaşmaması normal olanı değilmi derdiniz ne? Magazin mi?

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Haber YorumlarıSniper:

Acaba neden askeri hayatını konuşmak istemiyor orada neler oldu neden istifa etmek zorun da kaldı bir araştırın bakalım ne ile karşılaşacaksınız....

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Haber Yorumlarıakan kaplan:

Bu adamda çok şımardı ama biletini kesmek gerek artık…

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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

1-2 dakikalık muayene içinde doktora 5-10 bin ödüyoruz bu adamda yıllarını verdi kârşılığını almalı

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Son derece normal. Bizim sanayi sanayi ve beyaz esya ustalari da bu paraya calisiyor

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

baska bir haber de 30 bin euro istedi diye yaziyor. adamdan duymadan haber yapilmis oek inandirici degil

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Haber YorumlarıShef :

Bu sektörün piyasasına göre baya uygun.

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

İstesin Hakkı 1 saniyelik reklam için kaç milyon lira ödüyorlar?

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Haber Yorumlarıdoğan öksüz:

Türk parası olarak 1 milyon az istemiş. 28 bin dolar para mı? Böyle bir yetenek için. Ortalık karışmış, mütevazi değilmiş geçeceniz bunları. Adamın başarısına gölge düşürmek için yazılmış belli. Tam davalık bir haber. 2 milyonluk dava aç Yusuf kardeşim.

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Haber YorumlarıYigit Varli:

Oğlum size bu para bizim gazetelere bedava,

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