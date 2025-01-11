Yusuf Dikeç'in 30 dakika röportaj için 1 milyon lira istediği iddia edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç ile ilgili ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.

1 MİLYON LİRA İSTEDİ

Ekipmansız atışla dünya gündemine gelen Yusuf Dikeç'in röportaj için Fransız L'Equipe gazetesinden 1 milyon lira istediği iddia edildi. Ancak L'Equipe'nin aktardığına göre Yusuf Dikeç avukatı aracılığı ile yolladığı cevabında röportajın maksimum 30 dakika olabileceğini ve 1 milyon lira istedi.

SPOR DIŞI KONULARDA KONUŞMAK İSTEMİYOR

Yusuf Dikeç'in askeri hayatı ve kişisel konular hakkında da sorulara cevap vermek istemediği aktarıldı. Bu istekleri aşırı bulan L'Equipe, Yusuf Dikeç için "sözü çok pahalı" ve "gümüş madalyayı kazandığı sadelikten çok uzak" sözlerini sarf etti.