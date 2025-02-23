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Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti

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Fenerbahçe'de göz dolduran performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'e ilk teklif Premier Lig ekibi Brentford'dan geldi. Sarı-lacivertliler ise İngiliz ekibinden gelen 6 milyon euroluk teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti. Öte yandan Alman devi Bayern Münih, Yusuf'u çok yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle A takımda süre bulmaya başlayan ve bu fırsatı iyi değerlendiren 19 yaşındaki genç stoper, Yusuf Akçiçek, Avrupa'dan takımların dikakt çekmeye başladı. Yusuf için sarı-laciveertlilere ilk resmi teklif geldi.

BRENFORD, 6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Daha önce Sivasspor'dan Yunus Emre Konak'ı transfer eden İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. İngiliz ekibi 6 milyon euroluk teklif ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

FENERBAHÇE HEMEN REDDETTİ

Sarı lacivertliler, bu teklifi anında reddeti. Yönetim, Yusuf Akçiçek'in Jose Mourinho ile en az 1 sene daha geçirmesinin ve kendisini iyice geliştirdikten sonra teklifleri dinleme kararı aldı.

BAYERN MÜNİH YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında. Alman ekibi Bayern Münih, Yusuf'un gelişimini yakından takip ediyor. Genç futbolcuyu Belçika'daki Anderlecht karşılaşmasından tribünden izlettiren Münih dışında birçok Avrupa kulübü de 19 yaşındaki stoperi listesine yazmış durumda.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği genç stoper, bu karşılaşmalarda 625 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da verdi. Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Yusuf'un takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSimu:

fener iyileri satıyor sonra 2 damla suda boğuluyor.

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