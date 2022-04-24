Yunusemre'de 23 Nisan Futbol Turnuvası düzenlendi

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin organize ettiği 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu.

Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası coşkuyla gerçekleştirildi. Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde U11 yaş kategorisinde organize edilen turnuva sonunda Manisa Yıldızspor birinci, Akhisar Belediyespor ikinci, Salihli Ankaspor üçüncü, Manisaspor dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. Turnuvada birinci olan Manisa Yıldızspor'a kupasını Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can takdim etti. Dereceye giren takımları tebrik eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, katılımcı takımlara da teşekkür ederek, "Çok güzel bir tesiste centilmence geçen maçlara tanık olduk. Bu tür turnuvalar, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, birbirleriyle kaynaşmalarına, takım olarak hareket etmelerine ve daha özgüvenli bireyler olmalarına katkılar sağlıyor. Gelecek nesiller için tüm evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşasın 23 Nisan" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor