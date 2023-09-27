Yunusemre Belediyespor Ümitler Mix Judo Takımı İzmir'de Kamp Yapıyor

Yunusemre Belediyespor Ümitler Mix Judo Takımı, İzmir'de düzenlenen Ortak Çalışma Kampı ile lig müsabakalarına hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyespor Ümitler Mix Judo Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Özdere'de düzenlenen Ortak Çalışma Kampı'na katıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, bir hafta sürecek kampta iyi çalışıp lige hazır girmek istediklerini söyledi. Güzel bir ortamda kamp yaptıklarını kaydeden Akdemir, "25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında organize edilen kampa Ümitler Mix 1.Ligi'nde yer alan kulüpler katılıyor. Burada sıkı ve tempolu çalışmalar yapacağız. Sporcularımız ilk günden çok istekli başladı. Kampın yararlı geçeceğine inanıyoruz. Hedefimiz 21-22 Ekim'de Konya'da yapılacak Ümitler Mix Judo 1. Lig 1. Etap Müsabakalarına hazır girip şehrimize yakışır şekilde mücadele etmek" diye konuştu. - MANİSA