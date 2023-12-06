Üye Girişi
Haberler

Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı İlk Devreyi Üçüncü Sırada Tamamladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ilk devreyi 6 puanla üçüncü sırada tamamladı. Takımın teknik sorumlusu Vedat Öcal, Play Off yarışında avantajlı olduklarını belirtti ve ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceklerini söyledi.

Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 2. ligde ilk devreyi 6 puan ve averajla üçüncü sırada tamamladı.

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ilk devreyi 6 puanla üçüncü sırada tamamladı. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Mavi-Beyazlılar, rakip ağlara 158 gol atarken, kalesinde 157 gol gördü. Grubunda Aydın Yurdumspor 34-41, Burdur Gençlikspor 30-23 ve 1922 Salihli'yi 39-35 mağlup eden Yunusemre Belediyespor, Antalya Yiğitspor'a 26-24, Isparta Belediyespor'a 39-24 deplasmanda mağlup oldu. Teknik Sorumlu Vedat Öcal yaptığı açıklamada, Play Off yarışında avantajlı olduklarını söyledi.

İkinci yarıda daha iyi bir Yunusemre izleteceklerini belirten Öcal, "Genel olarak takımımızın mücadelesinden memnunuz. Grupta 6 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Antalya Yiğit takımını ikinci yarıda evimizde ağırlayacağız. Fikstür avantajı bizde. Eksilerimizin farkındayız. Ocak ayına kadar bu eksileri artıya çevirme gayretinde olacağız. Altyapı ağırlıklı kurulan genç ve mütevazı bir takımla iki sezondur Manisa'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Biz bu grupta ilk ikiden Play-Off'a çıkacağımıza inanıyoruz. İlk hedefimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Play Off oynamak" dedi. Mavi-Beyazlı ekip, yeni yılın ocak ayında Aydın Yurdumspor'u ağırlayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre Manisa Yerel Haberler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title