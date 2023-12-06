Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı İlk Devreyi Üçüncü Sırada Tamamladı

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ilk devreyi 6 puanla üçüncü sırada tamamladı. Takımın teknik sorumlusu Vedat Öcal, Play Off yarışında avantajlı olduklarını belirtti ve ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceklerini söyledi.

Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 2. ligde ilk devreyi 6 puan ve averajla üçüncü sırada tamamladı.

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ilk devreyi 6 puanla üçüncü sırada tamamladı. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Mavi-Beyazlılar, rakip ağlara 158 gol atarken, kalesinde 157 gol gördü. Grubunda Aydın Yurdumspor 34-41, Burdur Gençlikspor 30-23 ve 1922 Salihli'yi 39-35 mağlup eden Yunusemre Belediyespor, Antalya Yiğitspor'a 26-24, Isparta Belediyespor'a 39-24 deplasmanda mağlup oldu. Teknik Sorumlu Vedat Öcal yaptığı açıklamada, Play Off yarışında avantajlı olduklarını söyledi.

İkinci yarıda daha iyi bir Yunusemre izleteceklerini belirten Öcal, "Genel olarak takımımızın mücadelesinden memnunuz. Grupta 6 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Antalya Yiğit takımını ikinci yarıda evimizde ağırlayacağız. Fikstür avantajı bizde. Eksilerimizin farkındayız. Ocak ayına kadar bu eksileri artıya çevirme gayretinde olacağız. Altyapı ağırlıklı kurulan genç ve mütevazı bir takımla iki sezondur Manisa'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Biz bu grupta ilk ikiden Play-Off'a çıkacağımıza inanıyoruz. İlk hedefimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Play Off oynamak" dedi. Mavi-Beyazlı ekip, yeni yılın ocak ayında Aydın Yurdumspor'u ağırlayacak. - MANİSA