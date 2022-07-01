Yunusemre Belediyespor Doğukan Çınar'ı kadrosuna kattı

2022-23 Bölgesel Amatör Lig Futbol Sezonu çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, orta saha oyuncusu Doğukan Çınar'ı renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Yunusemre Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi Beyazlılar dış transferde geçen sezon İzmirspor forması giyen orta saha oyuncusu Doğukan Çınar'ı kadrosuna kattı. Oyuncu için Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Arif Alkan, 2. Başkan Gürkan Kızıltuğ ve Sportif Direktör Sedat Öngider katıldı.

"3. Lig hedefimize el birliğiyle ulaşacağız"

Törende konuşan Kulüp Başkanı Arif Alkan, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Doğukan takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Karakteri ve futbolculuğu ile şampiyonluk hedefinde bizlere güç katacağına inanıyoruz. Yeni sezon öncesi transferlerimizin yüzde 80'ini tamamladık. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin öncülüğünde, yönetim kurulumuz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek bir kadro oluşturuyoruz. İnşallah sezon sonunda 3. Lig hedefimize el birliğiyle ulaşacağız" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Bu sezon futbolseverlere seyir zevki veren bir takım oluşturacaklarını kaydeden Kulüp 2.Başkanı Gürkan Kızıltuğ da Doğukan'ın yeteneklerine güvendiklerini belirterek, "Profesyonel lig deneyimi olan, BAL'ın değerli oyuncularını bünyemize katıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Doğukan da bu hedefe birlikte yürüyeceğimiz potansiyele sahip bir oyuncu. İnşallah takımımızın önemli bir parçası olacak. Futbolcumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum" diye konuştu.

"Hedefleri olan bir kulübe geldim"

Doğukan Çınar ise Yunusemre Belediyespor'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada beraber oynadığım takım arkadaşlarım da var. Şampiyonluk için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Doğukan Çınar sırasıyla; Büyükçekmece Belediyespor, Keşanspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Lüleburgazspor, Gönen Belediyespor, Karaman FK, Tekirdağspor ve İzmirspor'da forma giydi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor