Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara'da siyasileri ve bürokratları ziyaret ederek güreş organizasyonuna davet etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 19-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için Ankara'da ziyarette bulunup kabine üyelerini ve bürokratları organizasyona davet etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 19-20 Ağustos tarihlerinde Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlenecek olan Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için Ankara'da ziyarette bulunup kabine üyelerini ve bürokratları organizasyona davet etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara'da siyasileri ve bürokratları ziyaret ederek 19-20 Ağustos tarihlerinde Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlenecek Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti. Başkan Çerçi ziyaretlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, 26. ve 27. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile bir araya gelip yağlı güreşin simgesi olan kırmızı dipli mum eşliğinde organizasyona davet etti. - MANİSA