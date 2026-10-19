Yunus Özmusul: Hentbol sayesinde eşimle tanıştım ve bugünlere gelebildim

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A Milli Erkek Hentbol Takımı kalecisi Yunus Özmusul ile eski hentbolcu eşi Ülkü Çağlı Özmusul, bu sporla başlayan hikayelerini, çocukları Tuna ve Asya'nın katılımıyla büyüyen bir aile yaşamına dönüştürdü.

Anadolu Ajansının (AA) "Türk hentbolunun sporcu aileleri" dosyasının üçüncü bölümünde Özmusul çifti, sporculuk kariyerlerini, evlilik süreçlerini, yurt dışı deneyimlerini ve sporcu anne-baba olmayı değerlendirdi.

Hentbola ilkokulda başladığını, ablasının da hentbol oynamasının kendisini bu branşa yönlendirdiğini belirten Yunus, "Futbol kaleciliği de yapmıştım. Okul takımında ablam hentbol oynuyordu. Ben de sürekli yanlarında olduğum için hentbola öyle başlamıştım." dedi.

Ailelerinde spora ilginin yüksek olduğunu ve 10 kardeş olduklarını ifade eden Yunus, önce Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde oynadığını, 2006'da Maliye Milli Piyango'nun altyapısına transfer olduğunu söyledi.

Ardından Ankara İl Özel İdare'de iki sezon oynayan Yunus Özmusul, daha sonra Beşiktaş'a transfer olduğunu ve siyah-beyazlı takımla ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşadığını anlattı. 2015'te Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olduğunu belirten Yunus, Bundesliga'ya giden ilk Türk hentbolcu olma ünvanına eriştiğini dile getirdi.

"Stuttgart'a transfer olan ilk Türk hentbolcuyum"

Dünyanın en iyi hentbolcularının mücadele ettiği Bundesliga'da forma giymenin özel olduğunu dile getiren ay-yıldızlı kaleci, "Bundesliga hentbolun NBA'i. Almanya, dünya hentbolu için çok önemli. 2015'te Stuttgart'a transfer olan ilk Türk hentbolcuyum." dedi.

Stuttgart'ın ardından tekrar Beşiktaş'a döndüğünü aktaran Yunus, daha sonra sırasıyla Göztepe, Yunanistan'da AEK, Macaristan'da Oroshaza, Spor Toto ve Güney Kore'de SK Hawks formalarını giydiğini söyledi. Türkiye'ye dönüşünün ardından Depsaş Enerji Spor Kulübünde de görev yapan milli kaleci, kariyerini yeniden Spor Toto'da sürdürdüğünü kaydetti.

Aktif sporculuk hayatında 20 yılı geride bıraktığını belirten Yunus Özmusul, farklı ülkelerde oynamanın hem kendisi hem de ailesi için önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Asker selamı nedeniyle Yunanistan'da zor günler geçirdi

AEK'da oynarken Barış Pınarı Harekatı sürecinde askerlere destek olmak amacıyla verdikleri asker selamının ardından kendisi ve Yunanistan'da başka bir takımda oynayan milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır'ın yoğun tepkilerle karşılaştığını aktaran Yunus Özmusul, şöyle devam etti:

"Orada bize linç kampanyası oluşturuldu. Bütün ülkenin gündeminde biz vardık. Asker selamı verdiğimiz için 'Faşist Türk sporcuları' olarak ilan edildik. Kontratlarımızın acilen feshedilmesi gerektiği, o takımlarda oynamamamız gerektiği yönünde tepkiler oldu. Taraftar baskısı, sosyal medyadan aldığımız tehdit mesajları, ölüm mesajları derken ciddi bir kriz oluştu."

Yunanistan'daki olayın ardından kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Yunus, Macaristan'ın Oroshaza takımına transfer olduğunu belirterek, "Macaristan'da oynadığımız bir maçın son dakikalarında yaptığım kurtarıştan sonra sevinçle taraftara döndüm, bir baktım tüm taraftarlar bana asker selamıyla karşılık veriyor. Çok etkilenmiştim, orada çok farklı algılanmıştım." dedi.

Macaristan'daki sevinçten sonra eşini arayarak durumu anlattığını belirten milli kaleci, "Macaristan'da taraftarların bana verdiği destek, benim için yeniden diriliş ve ayağa kalkıştı." ifadelerini kullandı.

2027 Dünya Şampiyonası'nın önemi

Milli sporcu, en önemli hedeflerinden ve hayallerinden birinin de Almanya'da 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yer almak olduğunu belirtti.

Erkek Milli Hentbol Takımı'nın ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak olmasının kendisini gururlandırdığını dile getiren Yunus, "Dünya Şampiyonası 50 yıl sonra ilk defa kısmet oldu, inşallah o ekibin bir parçası olurum ve orada da ülkem adına elimden gelen her şeyi yaparım. Kulübüm Spor Toto ile de en az bir kupa kazanmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Hentbol hayattır, ailemdir"

Hentbolun kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Yunus Özmusul, "Hentbol hayattır, ailemdir. Hentbol sayesinde eşimle tanıştım ve bugünlere gelebildim. Çocuklarımız dünyaya geldi. Benim için hayat." dedi.

Yunus, çocukları Tuna ve Asya'nın hentbolla iç içe büyüdüğünü, oğlunun henüz 40 günlükken kendisini izlemek için tribüne geldiğini ve evde de çocuklarıyla hentbol oynadıklarını belirterek, antrenmandan döndükten sonra Tuna'nın kendisine sık sık "Baba, hentbol oynayacağız." dediğini aktardı.

Evde teknik direktörün eşi olduğunu esprili bir dille ifade eden Yunus, eşi Ülkü'nün hem sporcu hem de öğretmen olarak kendisine yol gösterdiğini belirtti.

Ülkü Çağlı Özmusul: "Hentbol Türk insanına daha uygun bir spor"

Eski hentbolcu ve beden eğitimi öğretmeni Ülkü Çağlı Özmusul ise Kastamonu'da ilkokulda hentbol seçmeleriyle branşa başladığını, Kastamonu spor ile profesyonel hentbola adım attığını, daha sonra Kastamonu Sağlık spor, Türk Telekom, Kastamonu Üniversitesi, Araç Belediye spor ve Kastamonu Belediye spor formalarını giydiğini söyledi.

Beden eğitimi öğretmenliğine Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile atandığını dile getiren Ülkü, turnuvalar ve maçlar sırasında tanıştıkları Yunus Özmusul ile 2015 yılında nişanlandıklarını ve 2016'da da evlendiklerini anlattı.

Ortak bir spor geçmişine sahip olmalarının önemli olduğunu ifade eden Ülkü, evliliklerinin ilk döneminde eşinin Beşiktaş'ta, kendisinin ise Kastamonu'da bulunması nedeniyle farklı şehirlerde yaşadıklarını, daha sonra eşi Göztepe'ye transfer olunca, İzmir'de iki yıl birlikte yaşama fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Evlilik ve sporculuk için fedakarlık gerektiğini dile getiren Ülkü, "Yunus'un Macaristan kariyeri, pandemi dönemine denk geldi. Ben işimi bırakamadım, dolayısıyla ziyaret dışında iki ülkeye de gitmedim. Ama Güney Kore zorlu bir süreçti. Turist olarak gezmesi güzel bir ülke ama yaşamak bir o kadar zordu." ifadelerini kullandı.

Hentbol oynadığı dönemde çocuklarıyla antrenmanlara gelen sporcuları gördüğünde kendi çocuklarını da spor salonunda büyütmeyi düşündüğünü dile getiren Ülkü, eşi Yunus'un maçlarını çocuklarıyla birlikte izlediklerini, oğulları Tuna'nın "Baba kurtar" sözünü sık sık duyduklarını aktardı.

Öğrencilerini de spora yönlendirmeye çalıştığını belirten Ülkü, "Hentbol, tabii ki Türk insanına daha uygun bir spor. Umarım ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda bir spora yönlenirler. Bu hentbol olursa çok daha mutlu oluruz." dedi.

Evde hentbol maçlarının analiz edildiğini de sözlerine ekleyen Ülkü, "Hentbol biçim için eşittir hayat. Bütün günümüz antrenman saatlerine ve maça göre şekilleniyor. Kesinlikle eşin desteği her zaman şart." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA