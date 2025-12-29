Haberler

Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Güncelleme:
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'e Premier Lig ekibi Everton talip oldu. İngiliz ekibinin, Akgün için Galatasaray'a 25 milyon euro bonservis teklif ettiği belirtildi. Ancak Galatasaray, Everton'ın teklifine hızlı bir yanıt vererek milli futbolcunun satılık olmadığını bildirdi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

EVERTON YUNUS AKGÜN'E TALİP

Transfermarkt'ta yer alan habere göre; Sezon başından bu yana sergilediği performansla göz dolduran Yunus Akgün'e Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz ekibi Everton'ın Yunus için Galatasaray ile temas kurduğu belirtildi.

25 MİLYON EURO TEKLİF

Haberde, David Moyes yönetimindeki İngiliz ekibinin Yunus Akgün için sarı-kırmızılılara 25 milyon euro'luk bonservis teklif ettiği belirtildi.

GALATASARAY'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Everton'ın bu teklifi karşısında Galatasaray'dan cevap gecikmedi. Sarı-kırmızılıların Everton'a milli futbolcunun satılık olmadığını ilettiği ifade edildi.

11 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

